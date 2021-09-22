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    «Жовта зона» карантину: бізнес матиме лише два варіанти роботи

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    &laquo;Жовта зона епідеміологічної небезпеки&raquo; запроваджується в усій Україні з 23 вересня - «Жовта зона» карантину: бізнес матиме лише два варіанти роботи

    «Жовта зона епідеміологічної небезпеки» запроваджується в усій Україні з 23 вересня

    Фото: Власть и бизнес

    Обмеження пов’язані із запровадженням «жовтого» рівня епідеміологічної небезпеки

    23 вересня, у зв'язку із запровадженням «жовтого» рівня епідемічної небезпеки в Україні, бізнесу пропонується два варіанти роботи. Про це під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Відзавтра в усіх регіонах країни запроваджується «жовтий» рівень епіднебезпеки. Це означає додаткові обмеження щодо дистанції та кількості місць у громадських закладах. Ми пропонуємо бізнесу два варіанти роботи. Перший – працювати без додаткових обмежень, але для цього 80% персоналу та всі відвідувачі повинні мати «жовтий» Covid-сертифікат, що засвідчує отримання однієї дози вакцини, негативний ПЛР-тест або довідку про одужання», – розповів він.

    Шмигаль підкреслив, що бізнес має самостійно перевіряти наявність цих документів в усіх працівників.

    «Другий варіант – працювати з усіма додатковими обмеженнями «жовтої» зони й не перевіряти відповідних документів про вакцинацію. Вибір залишається за підприємцями, і ми впевнені в їхній відповідальній позиції», – підсумував голова уряду.

    Нагадаємо, 21 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила «жовтий» епідеміологічний рівень по всій території України з 23 вересня. Таке рішення було ухвалене через погіршення епідеміологічної ситуації в Україні.

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    Теги: карантин Денис Шмигаль коронавірус
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    «Жовта зона» карантину: бізнес матиме лише два варіанти роботи