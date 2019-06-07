Ордени і звання: з початку року столична влада вже роздала понад 40 нагород документ



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Лідером за чисельністю привласнених титулів і відзнак у Києві став 2016 рік

У 2019 році кияни вже отримали 41 нагороду і почесне звання. Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

Серед них 11 орденів за заслуги, 6 звань «Заслуженого артиста», 3 ордени «За мужність» і 6 орденів Княгині Ольги, 3 статуси «Почесний громадянин Києва».

«Несподівано, що в низці професійних нагород невідзначеними залишаються представники знакової для столиці касти - будівельники...», - зазначив Пабат.

Він також повідомив, що лідером за чисельністю привласнених титулів і відзнак став 2016 рік. Тоді звання і нагороди, в тому числі статус почесного жителя столиці, отримали 160 мешканців Києва.

Нагадаємо, Київська міськрада під час пленарного засідання 16 травня ухвалила рішення про присвоєння звання Почесний громадянин міста Києва першому президенту незалежної України Леоніду Кравчуку.

Крім Кравчука, це звання присвоєно також директору Інституту біохімії імені Палладіна Національної академії наук України, громадському діячеві Сергію Комісаренку та діячеві культури Світлані Литвиновій.