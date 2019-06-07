Кінотеатр «Київ» зачинено на інвентаризацію: сеанси скасовано



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У КМДА заявили, що протягом квітня-травня колишній орендодавець ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» незаконно чинив перешкоди в доступі до приміщення

Сьогодні, 7 червня, у кінотеатрі «Київ» Департаментом комунальної власності Києва та балансоутримувачем кінотеатру – комунальним підприємством «Київкінофільм» - розпочато інвентаризацію і обстеження будівлі з метою уникнення незаконних знищень чи пошкоджень майна територіальної громади міста. Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Протягом квітня-травня 2019 року колишній орендодавець ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ» незаконно чинив перешкоди в доступі до приміщення комунального майна будівлі кінотеатру «Київ» комісії в складі працівників КП «Київкінофільм» і Департаменту комунальної власності м. Києва задля обстеження», - зазначили у КМДА.

Нагадаємо, що за охорону пам’ятки архітектурного місцевого значення, а також діяльність кінотеатру «Київ» за призначенням та збереженням пам’ятки як такої, що належить територіальній громаді міста Києва, відповідає балансоутримувач – КП «Київкінофільм». Тож, за фактом недопуску складено відповідні Акти від 24.04.2019 р. і від 17.05.2019 р.

«У разі придбання квитків на сьогоднішні сеанси ви маєте можливість їх повернути. Найближчим часом кінотеатр «Київ» продовжить свою роботу у звичному режимі», - повідомили у КМДА.

Нагадаємо, 22 березня офіційно стартував конкурс на оренду приміщень кінотеатру «Київ», який розташований на вул. В.Васильківська, 19-А.

Переможцем конкурсу стало ТОВ «Сінема-Центр», яке запропонувало 2 119 253 гривень авансової сплати кількох місяців оренди. Підприємством керує Любов Лісовська, яка за сумісництвом очолює ГО «Союз кінотеатрів України». Спілку було створено у 2016 році.

У травні столична влада підписала договір із товариством з обмеженою відповідальністю «Сінема-Центр» про передачу приміщення кінотеатру «Київ» в оренду.

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