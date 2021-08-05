Оренда житла в Києві дорожчає. Прогнози на осінь

Ціни на оренду квартира в Києві повернулись на докарантинний рівень і продовжують зростати

Запровадження карантину восени 2020 року відчутно вдарило по ринку оренди житла — вартість квартир у Києві в середньому знизилась на 30%. Зараз ціни на оренду поступово повертаються до рівня 2019 року. Так, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Солом’янському районі в липні 2021 року була аналогічною рівню липня 2019 року – 440 $/місяць, а середня вартість оренди однокімнатної квартири у Печерському районі наразі є нижчою – 555 $/місяць, аніж була у 2019 році –575 $/місяць.

«Зараз відбувається поступове «вирівнювання» цін до рівня докарантинних – в межах 5-7% на місяць. Також дорожчає нерухомість на ринку купівлі-продажу, і це також впливає на цінову ситуацію на ринку оренди», – сказала у коментарі Delo.ua генеральний директор агентства нерухомості «Благовіст» Олена Бібєрова.

На зростання цін на довгострокову оренду житла, за словами брокера/власника RE/MAX Central в Україні Валерія Захарова, також впливає і те, що свої позиції відвойовує подобова оренда – люди повертаються до свого звичного способу життя: вони мандрують, їздять у відрядження, на різні заходи тощо.

Де найдешевша та найдорожча оренда квартир у Києві

Найдешевші ціни на оренду квартир у Деснянському районі. Середня вартість 1-кімнатної квартири тут складає 235 $/місяць, 2-кімнатної – 305 $/місяць, 3-кімнатної – 315 $/місяць. Олена Бібєрова пояснює це тим, що на сьогоднішній день із цього району найдовше добиратися до ділового центру Києва.

Відповідно — найдорожчим для оренди є сам «діловий центр». Зняти 1-кімнатну квартиру у Печерському районі столиці можна в середньому за 555 $/місяць, «двійку» – 810 $/місяць, 3-кімнатну – 1290 $/місяць.

Загалом, за словами Бібєрової, на саму ціну впливає район, близькість до станцій метро чи зручні транспортні розв’язки, інфраструктура ЖК та району, комфорт проживання (закрита територія, рекреаційна зона, паркінг тощо) та стан самої квартири (якість ремонту, наявність сучасних меблів та техніки). Найбільший сегмент угод практично щомісяця з початку 2021 року укладається в діапазоні 500-1000 $/місяць.

Оренда може ще подорожчати

Згідно з даними Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ), попит на оренду житла зріс на 20-25%, однак пікових показників 2019 року досягнути йому іще не вдалось. Сама пропозиція на ринку оренди житла, за словами партнера із розвитку бізнесу компанії «Увекон» Олександра Коробка, на 20% перевищує попит.

«Встигнути орендувати житло краще до вересня, особливо якщо мова йде про економваріанти. Восени приїжджає велика кількість студентів, а також повертаються люди, які з тих чи інших причин їдуть на літо з міста. Відповідно, це традиційно провокує зростання цін на оренду житла», – каже Валерій Захаров.

Про те, що чекати з орендою не варто, говорить і Бібєрова. «Якщо є цікавий об’єкт, то варто його орендувати, оскільки ціни восени, скоріше за все, виростуть. Із ростом попиту можливе подальше зростання цін у межах 10%», – зазначає вона.

«Прогнози — річ невдячна. Проте, очікується пожвавлення, якщо, звісно, не станеться якихось економічних катаклізмів, або ж нового локдауну. Ціни зростатимуть досить помірно, без будь-яких ривків», – говорить у коментарі Delo.ua Коробко.

Зростання вартості оренди житла в середньому ще на 10-15% до кінця 2021 року (за загальними підсумками року на 25-30%) і повернення до показників 2019 року за умови збереження теперішньої соціально-економічної ситуації прогнозує також і Юрій Піта.

Разом з тим він зазначає: «Останні 2-3 тижні у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в країні ширяться навратливі, «підготовчі» чутки про осінній локдаун. Суспільство вкотре готують до можливих обмежень, проте ніхто достеменно не відає, якого штибу можуть бути ці обмеження. Осінь – це повернення студентів до навчання, міграція робітників до великих міст. Звісно, що пандемічно-карантинні обставини відразу позначаться як на рівні попиту, так і на цінах».

Відбитися на вартості оренди квартир може і подорожчання комунальних послуг. «Всі знають і розуміють, що комунальні платежі сплачує саме орендар. І їхнє зростання гальмує процес ринкового ціноутворення, навіть якщо у найближчі 2-3 місяці попит на 20-30% перевищить пропозицію. У більшості власників квартир є усвідомлення, що зростання ціни оренди можливо лише до певної межі, за якою банально їх очікуватиме «урвище» відсутності клієнтів», – говорить Піта.

Нагадаємо, розробники київського iOS-додатку оренди житла bird запустили новий розділ bird select. У ньому можна підшукати квартиру, переглянувши відео рум-тур, і якщо він сподобався – записатися на перегляд через Telegram. Орендуючи це житло, клієнт не платить комісію ріелтору.

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