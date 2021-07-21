Квартира на околиці за ціною центру. Житло у столиці різко «подорожчало»: названа причина

Новий сервіс Фонду держмайна, який оцінює вартість житла, працює некоректно

У кінці червня Фонд держмайна України запустив новий сервіс із автоматичної оцінки та програму для реєстрації звітів про оцінку нерухомості (для продажу, сплати податків та ін.). Буквально за один день квартири і будинки українців раптом різко «подорожчали». Нова система оцінювала нерухомість в рази дорожче її реальної ринкової вартості. Йде завищення оцінки в два рази, а іноді і більше. Про це пише видання «Известия в Украине».

Оцінка нерухомості – не просто цифра. Від неї безпосередньо залежить, які податки доведеться платити з продажу майна.

Керівник агентства нерухомості Best & Seller Ірина Луханіна каже, що безліч помилок спостерігається й Києві.

«Квартиру на Борщагівці, ринкова ціна якої не перевищує $50 тисяч, система оцінила в $80 тисяч. У цілому йде стабільно завищена оцінка в 1,5-2 рази», – каже експерт.

При цьому у Фонді держмайна проблеми не бачать. «Система стабільно працює, оцінювачі взяли участь в семінарі, де їм детально розповіли і показали, як працює модуль. Якщо вводити некоректні дані, то вийде спотворений результат», – сказали у ФДМ. Тобто, у Фонді держмайна натякають, що оцінювачі самі винні – так і не навчилися працювати з системою.

Тим часом, для пересічних українців кожен день таких «помилок» коштує грошей.

«Люди масово відкладають угоди, сподіваючись, що все ще вирішиться. Але кому потрібно терміново продати, змушені переплачувати», – зазначив глава оціночної компанії «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

«При продажу першої квартири за рік людина платить 1% держмита, другої і наступних – 5% від ціни плюс 1% держмита і 1,5% військового збору, тобто, 7,5%. Але різниця, від якої суми платити ці відсотки – $50 тисяч чи $100 тисяч, – все ж є, і вона не така маленька. Йдеться про «зайві» тисячі доларів, які люди просто змушені переплачувати», – каже Луханіна.

За її словами, з оцінкою реально бардак. «Цінник на квартири в Києві завищують приблизно в 1,5 раза, в передмісті – в два і більше. Квартира в передмісті, яка реально коштує $35 тисяч, оцінюється в $70 тисяч. Як на мене, ринок готують до підвищення податків з нерухомості до 18% плюс держмито і військовий збір, як це прописано в проекті 5600. З новою оцінкою держава зможе просто озолотитися на податках на нерухомість», – вважає Луханіна.

Рябов каже, що проблеми з оцінкою різко зменшили кількість угод – люди відкладають продаж, оскільки не хочуть переплачувати.

Але ті, кому потрібно оформити термінову операцію, змушені платити більше податків.

Також ріелтори кажуть, що їхні клієнти вже почали пропонувати покупцям «поділити» податки. Це спрацьовує, якщо пропонується привабливий об'єкт. Тобто, фактично нерухомість дорожчає і для покупців.

Як повідомлялося, червень приніс не дуже приємний сюрприз тим, хто планує купувати первинну нерухомість у Києві. Середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн, а мінімальна вартість квадрата додала одразу 1500 грн після травневого зниження.

Тенденції до підвищення ціни спостерігається з лютого 2021 р., кожен місяць квадратний метр додає в середньому щонайменше 500 грн.

Національний банк у своєм звіті зазначив, що попит на житло в Києві помалу зростає, хоча ціни активно йдуть угору. Житло залишається відносно доступним за історичними мірками, адже вартість житла та доходи населення зростають порівнянними темпами.

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