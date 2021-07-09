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    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)

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    Квартира має кухню, вітальню, дві спальні, кабінет, гардеробну, великий передпокій - Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Квартира має кухню, вітальню, дві спальні, кабінет, гардеробну, великий передпокій
    Фото: OLX.ua

    Загальна площа житла складає 144 кв.м

    Наразі чотирикімнатну кімнату на Лютеранській у затишному дворі можна придбати за 1 000 000 $. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

    Квартира розташована на сьомому поверсі, вул. Лютеранська, 10А, у будинку 2005 року, який має презентабельний під'їзд із охороною.

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    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)
    Фото: OLX.ua

    Впадає в око те, що вся квартира в червоних тонах, що трохи насторожує та не кожному покупцеві припаде до душі.

    У повідомленні йдеться про те, що квартира має кухню, вітальню, дві спальні, кабінет, гардеробну, великий передпокій.

    «В ремонті використані якісні матеріали.Підлога – паркетна дубова дошка. Електричний підігрів плитки. Дорогі меблі та фурнітура. Вся побутова техніка. Мармурова кухонна поверхня. Відеоспостереження. Сигналізація. Вхід на поверх з індивідуальним доступом», описані переваги квартири.

    Також згадано й про те, що поруч з будинком відмінна інфраструктура, а саме Бессарабський ринок, продуктовий магазин «Фора», «Новус», «Біла», магазини одягу, ресторани, кав’ярні, пекарні. Три станції метро «Хрещатик», «Палац спорту», «Льва Толстого».

    Також указується й те, що є своя служба сервісу, стоянка, гараж продається за окрему оплату.

    Загалом складається враження, що до «квартири на мільйон» треба ще трохи постаратися, аби дотягнути.

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    Теги: Київ метро ринок ціни житло інфраструктура магазин квартира
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    Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)