Усе в червоному. В Києві показали квартиру за мільйон (фото)

Загальна площа житла складає 144 кв.м

Наразі чотирикімнатну кімнату на Лютеранській у затишному дворі можна придбати за 1 000 000 $. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

Квартира розташована на сьомому поверсі, вул. Лютеранська, 10А, у будинку 2005 року, який має презентабельний під'їзд із охороною.

Впадає в око те, що вся квартира в червоних тонах, що трохи насторожує та не кожному покупцеві припаде до душі.

У повідомленні йдеться про те, що квартира має кухню, вітальню, дві спальні, кабінет, гардеробну, великий передпокій.

«В ремонті використані якісні матеріали.Підлога – паркетна дубова дошка. Електричний підігрів плитки. Дорогі меблі та фурнітура. Вся побутова техніка. Мармурова кухонна поверхня. Відеоспостереження. Сигналізація. Вхід на поверх з індивідуальним доступом», – описані переваги квартири.

Також згадано й про те, що поруч з будинком відмінна інфраструктура, а саме Бессарабський ринок, продуктовий магазин «Фора», «Новус», «Біла», магазини одягу, ресторани, кав’ярні, пекарні. Три станції метро «Хрещатик», «Палац спорту», «Льва Толстого».

Також указується й те, що є своя служба сервісу, стоянка, гараж продається за окрему оплату.

Загалом складається враження, що до «квартири на мільйон» треба ще трохи постаратися, аби дотягнути.

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