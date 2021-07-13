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    Ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд

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    Із липня минулого року ціни на оренду квартир зросли в середньому на 21% - Ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд
    Із липня минулого року ціни на оренду квартир зросли в середньому на 21%
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше подорожчала оренда трикімнатних квартир

    Минулого тижня ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд. Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

    За тиждень однокімнатні варіанти подорожчали на 6,6% і вартість оренди становить 11843 грн, двокімнатні – на 4% (19971 грн), а трикімнатні – на 6% (37271 грн)

    Із липня 2020 року ціни на оренду квартир зросли в середньому на 21%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири – на 27%.

    Зазначимо, що на минуле літо та весну припали перші локдауни, що вдарило по цінах на оренду квартир у Києві.

    Як повідомлялося, червень приніс не дуже приємний сюрприз тим, хто планує купувати первинну нерухомість у Києві. Середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн, а мінімальна вартість квадрата додала одразу 1500 грн після травневого зниження.

    Тенденції до підвищення ціни спостерігається з лютого 2021 р., кожен місяць квадратний метр додає в середньому щонайменше 500 грн.

    Національний банк у своєм звіті зазначив, що попит на житло в Києві помалу зростає, хоча ціни активно йдуть угору. Житло залишається відносно доступним за історичними мірками, адже вартість житла та доходи населення зростають порівнянними темпами.

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    Теги: Київ нерухомість ціни рекорд житло квартира
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    Ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд