Із липня минулого року ціни на оренду квартир зросли в середньому на 21%

Найбільше подорожчала оренда трикімнатних квартир

Минулого тижня ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд. Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

За тиждень однокімнатні варіанти подорожчали на 6,6% і вартість оренди становить 11843 грн, двокімнатні – на 4% (19971 грн), а трикімнатні – на 6% (37271 грн)

Із липня 2020 року ціни на оренду квартир зросли в середньому на 21%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири – на 27%.

Зазначимо, що на минуле літо та весну припали перші локдауни, що вдарило по цінах на оренду квартир у Києві.

Як повідомлялося, червень приніс не дуже приємний сюрприз тим, хто планує купувати первинну нерухомість у Києві. Середня вартість квадратного метра зросла одразу на 800 грн, а мінімальна вартість квадрата додала одразу 1500 грн після травневого зниження.

Тенденції до підвищення ціни спостерігається з лютого 2021 р., кожен місяць квадратний метр додає в середньому щонайменше 500 грн.

Національний банк у своєм звіті зазначив, що попит на житло в Києві помалу зростає, хоча ціни активно йдуть угору. Житло залишається відносно доступним за історичними мірками, адже вартість житла та доходи населення зростають порівнянними темпами.