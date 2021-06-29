Квартира за $20 тис. Що можна купити в Києві

У столиці можна знайти квартиру за $20-27 тисяч

У Києві є чимало дешевого житла, яке можна придбати за ціною райцентру. Але в кожної дешевої квартири, є своя «родзинка», через яку її вартість випадає із загального ряду столичних цін на нерухомість. Про це пише Today.ua.

Як правило, таке житло купують молоді люди, які розглядають його як тимчасовий варіант. Мовляв, за кілька років накопичать ще з десяток тисяч доларів і тоді переїдуть у просторіше помешкання.

Однак малогабаритність – не єдина причина такої помірної вартості житла. Є ще й інші фактори, які можуть істотно збити ціну на квартиру в Києві. На ринку столичної нерухомості вибрали кілька квартир, за які просять за київськими мірками недорого.

Квартира на Дарниці – $20 тис.

Квартира площею 33 кв. м на житловому масиві Нова Дарниця по вулиці Новодарницькій продається лише за $20 тисяч. Розташована на третьому поверсі будівлі старого планування: висота стель 3,2 м. Із 33 кв. м лише 18 – житлова площа. Будівля, в якому знаходиться ця квартира, – у п'яти хвилинах ходьби від Харківського шосе.

Однак є одне «але»: санвузол і кухня – спільні з сусідами. Крім того, немає балкона.

Квартира на житловому масиві Нова Дарниця

Однокімнатна квартира на Воскресенці – $23 тис.

Загальна площа квартири – лише 24 кв. м, і тільки 13 із них – житлова площа. У квартирі зроблений непоганий ремонт. Санвузол суміщений з ванною, в якій є бойлер. Загалом, для однієї-двох осіб усе дуже непогано.

Ось тільки кухня одна на чотири сім'ї. Та ще й будинок без ліфта, а сама квартира знаходиться на четвертому поверсі.

Дешева квартира на Воскресенці

Гостинка неподалік від станції метро «Житомирська» – $25 тис.

Будинок, в якому продається ця квартира, розташований в Святошинському районі, на вулиці Депутатській. Загальна площа житла – 18 кв. м. Із них 11,9 кв. м – житлова кімната, крихітна кухонька на 2,2 кв. м і 3,9 кв. м на все інше. Квартира розташована на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Це можна розглядати і як перевагу, і як ваду. Вікна квартири виходять у двір, що також можна оцінювати по-різному. До станції метро – 7-8 хвилин ходьби.

Квартира на Святошині – $26 тис.

Однокімнатне житло загальною житлоплощею 26 кв. м. З них житлова площа - 13 кв. м. Кухня має площу 5,3 кв. м, решта санвузол, поєднаний з ванною. Корисна площа також доповнена заскленим балконом. Квартира розташована на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки, яка знаходиться на вулиці Бударіна у Святошинському районі. Поруч із будинком є парковка.

Квартира без ремонту на Святошині

Правда, ремонт у квартирі не робили давно. Отже, новим господарям доведеться з нього і почати.

Нагадаєм, Національний банк у своєм звіті зазначив, що попит на житло в Києві помалу зростає, хоча ціни активно йдуть угору. Житло залишається відносно доступним за історичними мірками, адже вартість житла та доходи населення зростають порівнянними темпами.