Останній тиждень зими. Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві

Останній тиждень зими. Синоптики розповіли, якою буде погода в Києвіграфіка
У першій половині тижня дутиме доволі сильний вітер 7-12 метрів на секунду
У столиці очікується плюсова температура протягом усього тижня. Опадів не передбачається, хіба що у вівторок, 22 лютого, може трохи бризнути дощем. У першій половині тижня дутиме доволі сильний вітер 7-12 метрів на секунду.
А у понеділок, 21 лютого, за даними Укргідрометцентру, вдень на киян очікує від 7 до 9 градусів тепла. Майже такі самі «плюси» збережуться в столиці протягом усього тижня. Нічних заморозків синоптики не прогнозують.
На початку останнього зимового тижня у західні регіони України завітають дощі, проте інші області порадують сонячною погодою без опадів. Крім того, очікується незначне потепління на півдні України.