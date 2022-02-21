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    Останній тиждень зими. Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві

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    У понеділок, 21 лютого, у столиці вдень до 9 градусів тепла - Останній тиждень зими. Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві
    У понеділок, 21 лютого, у столиці вдень до 9 градусів тепла
    фото: glavcom.ua

    У першій половині тижня дутиме доволі сильний вітер 7-12 метрів на секунду

    У столиці очікується плюсова температура протягом усього тижня. Опадів не передбачається, хіба що у вівторок, 22 лютого, може трохи бризнути дощем. У першій половині тижня дутиме доволі сильний вітер 7-12 метрів на секунду.

    А у понеділок, 21 лютого, за даними Укргідрометцентру, вдень на киян очікує від 7 до 9 градусів тепла. Майже такі самі «плюси» збережуться в столиці протягом усього тижня. Нічних заморозків синоптики не прогнозують.

    Прогноз погоди від Укргідрометцентру

    Прогноз погоди від Укргідрометцентру

    На початку останнього зимового тижня у західні регіони України завітають дощі, проте інші області порадують сонячною погодою без опадів. Крім того, очікується незначне потепління на півдні України.

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря вітер весна
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    Останній тиждень зими. Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві