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    Весна у Києві: синоптики розповіли, до якої погоди готуватися

    Березень у Києві цього року буде холодний - Весна у Києві: синоптики розповіли, до якої погоди готуватися
    Березень у Києві цього року буде холодний
    фото з відкритих джерел

    Температури весною в столиці будуть не дуже високими

    Розраховувати на спекотну весну та літо мешканцям Києва в 2022 році не варто. Температури цього сезону в столиці будуть не дуже високими, але й сильних злив не очікується. Про це повідомляє Апостроф.

    Згідно з прогнозом, березень у Києві цього року більше нагадуватиме четвертий зимовий місяць. До кінця місяця нічна температура буде мінусовою, середня денна – на рівні 8°С.

    Квітень почнеться з дощів, проте прогнозуються вищі температури.

    фото: wisemeteo.com

    фото: wisemeteo.com

    Травень у Києві у 2022 році буде досить прохолодним: лише чотири дні температура має намір прогріватись вище 20°С. Святкові дні у травні, згідно з прогнозом, будуть зіпсовані невеликими дощами.

    Червень також не планує балувати мешканців та гостей столиці літньою спекою, температура не прогріватиметься вище 30°С. Найтепліші дні першого літнього місяця – 29 та 30 червня.

    фото: wisemeteo.com

    фото: wisemeteo.com

    Як раніше повідомлялося, у вівторок, 15 лютого, погода в Україні буде мінливою.

    Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: прогноз погоди Київ весна
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    Весна у Києві: синоптики розповіли, до якої погоди готуватися