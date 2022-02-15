Весна у Києві: синоптики розповіли, до якої погоди готуватися

Березень у Києві цього року буде холодний

Березень у Києві цього року буде холодний

Температури весною в столиці будуть не дуже високими

Розраховувати на спекотну весну та літо мешканцям Києва в 2022 році не варто. Температури цього сезону в столиці будуть не дуже високими, але й сильних злив не очікується. Про це повідомляє Апостроф.

Згідно з прогнозом, березень у Києві цього року більше нагадуватиме четвертий зимовий місяць. До кінця місяця нічна температура буде мінусовою, середня денна – на рівні 8°С.

Квітень почнеться з дощів, проте прогнозуються вищі температури.

фото: wisemeteo.com

Травень у Києві у 2022 році буде досить прохолодним: лише чотири дні температура має намір прогріватись вище 20°С. Святкові дні у травні, згідно з прогнозом, будуть зіпсовані невеликими дощами.

Червень також не планує балувати мешканців та гостей столиці літньою спекою, температура не прогріватиметься вище 30°С. Найтепліші дні першого літнього місяця – 29 та 30 червня.

фото: wisemeteo.com

Як раніше повідомлялося, у вівторок, 15 лютого, погода в Україні буде мінливою.

Нагадаємо, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.