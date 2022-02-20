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    На скільки в Україні затримається весняне тепло: прогноз синоптика

    Синоптик прогнозує тепле закінчення зими - На скільки в Україні затримається весняне тепло: прогноз синоптика
    Синоптик прогнозує тепле закінчення зими
    фото з відкритих джерел

    Погода в останні дні лютого приємно вразить українців

    До кінця лютого 2022 року в Україні очікується аномально тепла погода, також прийде метеорологічна весна. Водночас часом йтиме дощ та мокрий сніг. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

    Наразі погода вже схожа на весняну, стабільно тримаючи температуру вище за 0°C . До 26 лютого в Україні буде тепле та вологе повітря, +2...+7°C вдень. Також повітря прогріється до +10...+15°C у південних, центральних, у деяких західних областях та в окупованому Криму. На думку Кібальчича, можуть бути встановлені нові температурні рекорди в цей відрізок часу.

    Як додав синоптик, з 26 до 28 лютого очікується незначне похолодання.

    До слова, на вихідні не варто очікувати дощів, проте опади розпочнуться у західних, центральних та східних областях України вже на початку нового тижня.

    Синоптики попередили, що у неділю буде вітряно. Швидкість вітру подекуди сягатиме від 7 до 12 м/с (зокрема, на півдні, півночі та Закарпатті).

    Нагадаємо, синоптики розповіли, до якої погоди готуватися киянам.

    Нагадаємо, розраховувати на спекотну весну та літо мешканцям Києва в 2022 році не варто.

    Також, стало відомо, якої погоди очікувати в лютому і коли прийде весна: прогноз кліматологів.

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    Теги: прогноз погоди Україна
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    На скільки в Україні затримається весняне тепло: прогноз синоптика