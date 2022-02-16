Січень 2022 року також став 46-м поспіль січнем з температурою вище середнього показника 20-го століття

Температура в січні 2022 року була на 0,89 °C вище середнього показника 20-го століття

У 2022 року січень став одним з найтепліших за всю історію спостережень на земній кулі. Про це повідомляє National Centers for Environmental Information.

Як повідомляється, глобальна приземна температура в січні 2022 року була на 0,89 °C вище середнього показника 20-го століття, що становить 12,0 °C, і стала шостим найтеплішим січнем за останні 143 роки. Січень 2022 року також став 46-м поспіль січнем і 445-м місяцем поспіль з температурою, принаймні номінально, вище середнього показника 20-го століття.

Температура була набагато вище середньої на більшій частині території Південної Америки, в результаті чого січень став другим найтеплішим за всю історію спостережень. Тільки січень 2016 року був теплішим. Велика частина Атлантичного, Північного індійського та Західного Тихого океанів, а також частини Південної частини Північної Америки, Західної та Південної Африки та Південної Азії мали температури набагато вище середнього. Тим часом нижчі, ніж у середньому, температури спостерігалися в деяких частинах Північної частини Північної Америки, Північної частини Африки, Індії та Тихого океану.

Місячна глобальна температура в січні-2022

За даними вчених, площа снігового покриву в Північній півкулі в січні була трохи вище середнього показника за 1981-2010 роки. У Північній Америці площа снігового покриву в січні була майже середньою, а в Євразії площа снігового покриву в січні була трохи вище середньої.

Площа антарктичного морського льоду на січень 2022 року була другою найменшою площею морського льоду в січні за останні 44 роки.

За даними вчених, в січні-2022 у всьому світі утворилося шість тропічних штормів, що близько до норми. Однак більшість з них були слабкими.

До слова, минулий січень потрапив у десятку найтепліших за всю історію спостережень, опинившись на шостому місці.

Зазначимо, президент РФ Володимир Путін взимку створив штучний дефіцит газу на європейському ринку. Росія умисно не прокачувала додаткові обсяги газу до Європи, хоча мала на це змогу.