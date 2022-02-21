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    Понеділок буде з дощами на заході та сонечком – на решті території України

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    Сьогодні місцями стовпчики термометрів покажуть +10&deg;C - Понеділок буде з дощами на заході та сонечком – на решті території України
    Сьогодні місцями стовпчики термометрів покажуть +10°C
    фото: Фотоподорожі Україною / Facebook

    Прогноз погоди на 21 лютого

    На початку останнього зимового тижня у західні регіони України завітають дощі, проте інші області порадують сонячною погодою без опадів. Крім того, очікується незначне потепління на півдні України.

    За прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря підвищиться щонайбільше від +7°C до +10°C, а ближче до вечора опуститься до +1°C.

    У понеділок дощі охоплять міста та села у західних областях України. Серед них – Рівне, Луцьк, Ковель, Тернопіль, Хмельницький, Шепетівка, Івано-Франківськ, Кременець, Чернівці, Львів, Ужгород, Мукачево та інші міста.

    В інших регіонах України очікується сонячна погода без опадів, проте підніметься вітер, швидкість якого сягатиме від 8 до 12 м/с.

    Температура повітря в Україні на півдні – від +10°C до +12°C, на сході – від +8°C до +9°C, у центрі – від +8°C до +10°C, на півночі – від +7°C до +9°C, на заході – від +8°C до +11°C.

    У Києві очікується сонячна погода. Обійдеться без дощів, швидкість вітру сягатиме переважно від 8 до 12 м/с.

    Температура повітря на території міста вдень підвищиться від +7°C до +9°C, а ближче до вечора стовпчики термометрів опустяться до +2°C.

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    Нагадаємо, бабак Тимко «розповів», коли в Україну прийде весна.

    Також стало відомо, на скільки в Україні затримається весняне тепло: прогноз синоптика.

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    Теги: прогноз погоди Львів Луцьк Ужгород Івано-Франківськ Рівне Тернопіль Хмельницький Чернівці повітря вітер
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    Понеділок буде з дощами на заході та сонечком – на решті території України