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    Протягом січня у Києві зафіксовано чотири температурних рекорди

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    Найхолодніший день місяця у Києві був 13 січня - Протягом січня у Києві зафіксовано чотири температурних рекорди
    Найхолодніший день місяця у Києві був 13 січня
    фото: glavcom.ua

    Найтепліше у столиці було 5 січня

    Середня температура повітря в Києві протягом січня становила –1,3 градусів. Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії мені Бориса Срезневського.

    Такий показник є вищим за кліматичну норму у січні на 1,9 градусів. Найхолодніший день місяця був 13 січня, коли температура впала до -14 градусів.

    Найтепліше у столиці було 5 січня. Тоді максимальна температура зросла до +10,7 градусів. Загалом, за місяць у Києві, кліматологи зафіксували 4 температурних рекорди та рекорд максимальної швидкості вітру 14 січня (23 метри за секунду).

    Згідно з прогнозом порталу Wisemeteo, у Києві середня температура повітря у лютому триматиметься на рівні -5 градусів. Найбільшого тепла слід чекати 25 лютого, а найхолоднішим днем стане 9 лютого з показником -15 градусів. Опади впродовж місяця будуть незначними.

    У Києві, 2 лютого, стовпчики термометрів покажуть -7°, протягом дня температура підніметься до +2°.

    Теги: прогноз погоди Київ рекорд повітря
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    Протягом січня у Києві зафіксовано чотири температурних рекорди