Отримав опіки 55% тіла. У столиці вогнеборці врятували чоловіка із палаючого будинку

До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 11 чоловік особового складу

Потерпілого без свідомості госпіталізували до опікового центру

У Голосіївському районі столиці під час гасіння пожежі в приватному будинку вогнеборці врятували чоловіка. Про це повідомляє ДСНС.

«29 серпня о 20:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Кащенка, що у Голосіївському районі столиці.

На місце події негайно було направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла на території приватної садиби в 1-поверховому житловому будинку, на площі 15 кв. м .

О 20:37 рятувальники локалізували пожежу, а о 20:42 – ліквідували.

В ході гасіння пожежі, рятувальниками було врятовано власника будинку. Потерпілого без свідомості, з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння, опіки 55% тіла та опіковим шоком було терміново передано бригаді швидкої медичної допомоги та в подальшому госпіталізовано до опікового центру», – йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 11 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, у Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі.

Як повідомлялося, 30 червня сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Симона Петлюри, 16 у Шевченківському районі столиці.