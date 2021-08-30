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    Отримав опіки 55% тіла. У столиці вогнеборці врятували чоловіка із палаючого будинку

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    До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 11 чоловік особового складу - Отримав опіки 55% тіла. У столиці вогнеборці врятували чоловіка із палаючого будинку
    До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 11 чоловік особового складу
    Фото: ДСНС

    Потерпілого без свідомості госпіталізували до опікового центру

    У Голосіївському районі столиці під час гасіння пожежі в приватному будинку вогнеборці врятували чоловіка. Про це повідомляє ДСНС.

    «29 серпня о 20:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Кащенка, що у Голосіївському районі столиці.

    На місце події негайно було направлено рятувальників 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла на території приватної садиби в 1-поверховому житловому будинку, на площі 15 кв. м.

    О 20:37 рятувальники локалізували пожежу, а о 20:42 – ліквідували.

    В ході гасіння пожежі, рятувальниками було врятовано власника будинку. Потерпілого без свідомості, з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння, опіки 55% тіла та опіковим шоком було терміново передано бригаді швидкої медичної допомоги та в подальшому госпіталізовано до опікового центру», – йдеться у повідомленні.

    До гасіння пожежі було залучено 2 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 11 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Нагадаємо, у Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі.

    Як повідомлялося, 30 червня сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Симона Петлюри, 16 у Шевченківському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС отруєння рятувальники чоловік
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    Отримав опіки 55% тіла. У столиці вогнеборці врятували чоловіка із палаючого будинку