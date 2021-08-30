У Києві через зливу станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у водяному полоні (фото, відео)

Працівники метро і ТЦ намагаються прибрати воду швабрами і прибиральними машинами

Щоб уникнути підтоплення перший вестибюль станції був закритий на вхід і вихід

У Києві внаслідок зливи підтопило перший вестибюль станції метро «Героїв Дніпра». Через це станцію тимчасово закривали на вхід і вихід. Про це повідомила пресслужба столичного метрополітену.

«Щоб уникнути підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра закритий на вхід і вихід. Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

Згодом у метрополітені повідомили про відновлення роботи станції.

Нагадаємо, центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

Також через сильну зливу дорогу поблизу книжкового ринку «Петрівка» затопило. Колеса машин, які проїжджали, були повністю у воді.

Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.