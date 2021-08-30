  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві через зливу станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у водяному полоні (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Працівники метро і ТЦ намагаються прибрати воду швабрами і прибиральними машинами - У Києві через зливу станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у водяному полоні (фото, відео)

    Працівники метро і ТЦ намагаються прибрати воду швабрами і прибиральними машинами

    Фото: Марина Сингаївська/Facebook

    Щоб уникнути підтоплення перший вестибюль станції був закритий на вхід і вихід

    У Києві внаслідок зливи підтопило перший вестибюль станції метро «Героїв Дніпра». Через це станцію тимчасово закривали на вхід і вихід. Про це повідомила пресслужба столичного метрополітену.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві через зливу станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у водяному полоні (фото, відео)
    У Києві через зливу станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у водяному полоні (фото, відео)
    У Києві через зливу станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у водяному полоні (фото, відео)
    У Києві через зливу станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у водяному полоні (фото, відео)

    «Щоб уникнути підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра закритий на вхід і вихід. Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково», – йдеться в повідомленні.

    Згодом у метрополітені повідомили про відновлення роботи станції.

    Нагадаємо, центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

    Також через сильну зливу дорогу поблизу книжкового ринку «Петрівка» затопило. Колеса машин, які проїжджали, були повністю у воді.

    Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.

    Теги: Київ метро негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві через зливу станція метро «Героїв Дніпра» опинилася у водяному полоні (фото, відео)