Метро «Осокорки» забудовують із двох сторін. Громадяни розлючені (фото)

У Київському метрополітені заявили, що на роботу станції метро сусідство з двома ТЦ не вплине

Парканом перекрили навіть прохід під шляхопроводом

Біля столичної станції метро «Осокорки» почалося нове масштабне будівництво транспортної розв'язки шляхопроводу через проспект Бажана. За цю зелену зону велася справжня війна між місцевими активістами і забудовником, повідомляє «Сьогодні».

Незадоволені жителі в знак протесту засаджували цю територію деревами, а невідомі поливали їх бензином. Потім були масові мітинги зі знесенням паркану і його спаленням.

Так тривало шість років. І тепер, мабуть, забудовник переміг в судах. Зеленим парканом тут обгороджена вся територія.

Парканом перекрили навіть прохід під шляхопроводом. На ділянці вже працює будівельна техніка – завезли установку для буріння і бульдозером розрили грунт. Тепер місцеві жителі, які раніше ходили по доріжці до метро, змушені йти по тунелю з накриттям.

Люди обурюються такою поведінкою забудовника.

«Ми так хотіли, щоб це місце стало сквером, а тепер тут буде чергова коробка ТЦ з якимось барахлом. Через дорогу забудовують ще одну частину розв'язки біля станції метро. Це просто несусвітнє нахабство, а якщо через це постраждає метрополітен, адже на нього в цьому місці колосальне навантаження», – обурюється місцевий пенсіонер Олег Борисович.

У Київському метрополітені заявили, що на роботу станції метро сусідство з двома ТЦ не вплине.

«Це не наша територія, де ведуться будівельні роботи», – повідомили нам в Київському метрополітені.

У КМДА поки зберігають мовчання з стосовно цього будівництва біля метро «Осокорки». Раніше чиновники підтримували місцевих жителів і активістів. Обіцяли тут розбити сквер і навіть встановити фотозону «Я люблю Позняки». Швидше за все, забудовник довів у судах право на цей клаптик землі, тому так сміливо і швидко приступив до будівельних робіт.

Нагадаємо, Комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала недопущення забудови довкола озер Небреж, Тягле та Мартишів та створення екопарку «Осокорки».

До слова, біля метро «Осокорки» вже два роки обсипається міст

Нагадаємо, в червні 2019 року в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста.