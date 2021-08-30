Понад 120 населених пунктів залишилися без світла через негоду

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

В Україні станом на ранок 30 серпня через ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються без електропостачання 126 населених пунктів у трьох областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Станом на 7 годину 30 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 126 населених пунктів у трьох областях (Київська – 88, Чернігівська – 34 та Житомирська – чотири)» – йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомлялося, Україну накриють дощі: прогноз погоди на 30 серпня.

Як відомо, центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер. Вітер ламав гілки та валив дерева. Так, дерево, що впало, перекрило рух на вулиці Райтерській.

Напередодні хмари накрили Київ та зачарували соцмережі.

Також кліматологи розповіли, якою буде осінь.

Нагадаємо, за прогнозами синоптикині Наталки Діденко на зміну теплій літній погоді в Україну поступово приходить осіннє похолодання.