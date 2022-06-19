Отруєння шаурмою в Києві: кількість хворих збільшилась до 18 людей

У Києві зафіксували захворювання на гостру кишкову інфекцію після вживання шаурми

В однієї людини лабораторно виділена Salmonella enteritidis

У Дарницькому районі Києва зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції. Про це повідомляє Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

За медичною допомогою звернулось 18 людей (п'ятнадцять дорослих і троє дітей) – мешканців столиці та Київської області. 17 з них госпіталізовано з попередніми діагнозами «гостра кишкова інфекція» та «гострий гастроентероколіт».

В однієї людини лабораторно виділена Salmonella enteritidis.

Постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням шаурми, придбаної в павільйоні, розташованому у Дарницькому районі.

Фахівцями Київського міського центру контролю та профілактики хвороб розпочато епідрозслідування, визначається та впроваджується комплекс протиепідемічних і профілактичних заходів, списки контактних осіб уточнюються. Протиепідемічні заходи тривають.

Зазначається, що гострі кишкові інфекції є одними з найпоширеніших інфекційних захворювань, що можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай ГКІ спричинено бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою.

«Будь ласка, не нехтуйте правилами особистої гігієни, стежте за якістю їжі та напоїв, які вживаєте, особливо в літній період, коли температура повітря підвищується, що загрожує безпеці зберігання харчових продуктів», – йдеться у повідомленні.

До слова, жителі Мелітополя труять черешню, яку відбирають для потреб окупаційного контингенту.