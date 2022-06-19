На Запоріжжі окупанти залякують місцевих партизанів смертною карою

Колишній СБУшник надав загарбникам карти мінних полів та розташування Збройних сил України

Російські загарбники намагаються залякати місцеве населення та придушити рух опору через нібито введення смертної кари. Про це повідомив голова Запорізька ОВА Олександр Старух.

«Українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси», – додав він.

Наразі під контролем окупантів перебуває частина Запорізької області уздовж Азовського моря, зокрема Мелітополь і Бердянськ. Тимчасово захоплений і Енергодар, поряд із яким розташовується Запорізька атомна електростанція.

За даними ОВА, майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська. Інша частина області зазнає постійних обстрілів з боку окупантів.

У регіоні активно діє рух опору. Так, в Мелітополі українські партизани вже ліквідували російських військових високого рангу, а в У Токмаці партизани розповсюджують антиросійські листівки на вулицях. У перехоплених розмовах російські солдати між собою скаржаться на «українські диверсійні групи».

Як повідомлялося, на Запорізькому напрямку рашисти продовжують перегруповувати свої сили та засоби. Окремі підрозділи ворога переміщаються з деяких населених пунктів області до Мелітополя.