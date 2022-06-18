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    Новини

    Більше 10 людей отруїлись в Києві шаурмою

    Наразі ятку з продажу шаурми зачинено - Більше 10 людей отруїлись в Києві шаурмою
    Наразі ятку з продажу шаурми зачинено
    фото: Пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві

    Усім хворим встановлено діагноз гостра кишкова інфекція

    В Києві зареєстровано 13 випадків харчового отруєння шаурмою в Дарницькому районі. Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

    «Усім хворим встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. У одного хворого лабораторно підтверджено діагноз сальмонельоз», – повідомили в Держпродспоживслужбі.

    Уточнюється, що усі вони напередодні придбали шаурму у павільйоні за адресою просп. Бажана, 3 у Києві.

    Наразі ятку з продажу шаурми зачинено, продовжуються заходи зі збору інформації.

    До слова, жителі Мелітополя труять черешню, яку відбирають для потреб окупаційного контингенту.

    Теги: Київ отруєння кишкова інфекція Україна інфекція
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    Більше 10 людей отруїлись в Києві шаурмою