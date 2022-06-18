Більше 10 людей отруїлись в Києві шаурмою

Усім хворим встановлено діагноз гостра кишкова інфекція

В Києві зареєстровано 13 випадків харчового отруєння шаурмою в Дарницькому районі. Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

«Усім хворим встановлено діагноз гостра кишкова інфекція. У одного хворого лабораторно підтверджено діагноз сальмонельоз», – повідомили в Держпродспоживслужбі.

Уточнюється, що усі вони напередодні придбали шаурму у павільйоні за адресою просп. Бажана, 3 у Києві.

Наразі ятку з продажу шаурми зачинено, продовжуються заходи зі збору інформації.

До слова, жителі Мелітополя труять черешню, яку відбирають для потреб окупаційного контингенту.