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    Події в Україні

    Мелітопольці почали труїти їжу для окупантів

    У Мелітополі кадировські окупанти наїлися безкоштовної черешні і потрапили до лікарні - Мелітопольці почали труїти їжу для окупантів
    У Мелітополі кадировські окупанти наїлися безкоштовної черешні і потрапили до лікарні
    фото: Pixabay

    Чеченські військовослужбовці поплатилися за любов до безкоштовної черешні

    Жителі Мелітополя труять черешню, яку відбирають для потреб окупаційного контингенту. Про це повідомляє місцеве видання «Ріа-Мелітополь».

    За інформацією ЗМІ, жителі села Терпіння, що під Мелітополем, отруїли кілька ящиків цих ягід. Отруєну черешню передали кадировським воякам.

    «Згідно з технологією, черешня періодично обприскується від вишневої мухи. При цьому застосування хімічних препаратів має бути припинено за два тижні до початку збирання врожаю. Через умисне обприскування черешні вже після збирання врожаю, рашисти опинилися у лікарні», – розповів виданню один із садівників Терпіння.

    Усього потруїлися мелітопольською черешнею два відділення чеченських військовослужбовців, дев’ятьох довелося навіть госпіталізувати.

    Раніше ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков у інтерв’ю Наталії Влащенко розповідав про отруєння черешні, яку окупанти відбирають у мелітопольців.

    За інформацією «Ріа-Мелітополь», військові та чиновники, які приїздять до Мелітополя з Росії чи окупованого Криму перестали частуватися місцевою черешнею.

    Нагадаємо, що через захоплення Мелітополя припинилося постачання на вільну територію овочів та фруктів, які вирощуються у південній частині Запорізької області. Зокрема, в дефіциті цього року і славнозвісна мелітопольська черешня.

    Теги: росія окупанти війна отруєння Україна Запорізька область окупація #stoprussia
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    Мелітопольці почали труїти їжу для окупантів