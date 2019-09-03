Отруєння шаурмою в Києві: кількість постраждалих зросла до 15-ти



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інспекція знайшла безліч порушень у МАФі, де виготовлялася шаурма

Станом на 3 вересня, у Києві зареєстровано 15 випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, ймовірно пов'язану із вживанням шаурми, придбаної в МАФах на вул. Борщагівській.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Фахівцями Держпродспоживслужби в Києві проведено інспектування суб'єкту господарювання, який проваджує господарську діяльність у МАФі на вул. Борщагівській, 128, за результатами якого встановлені численні порушення Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»:

потужність не утримується в чистоті та у належному стані;

захист від будь-якого ризику забруднення, зокрема, від шкідників та гризунів не забезпечено;

потужність не обладнано засобами для підтримання належної особистої гігієни;

поверхні (включаючи поверхню обладнання), що контактують з харчовими продуктами, не утримуються у непошкодженому стані, що унеможливлює їх чищення та дезінфекцію;

потужність не забезпечено гарячою та/або холодною питною водою;

відсутні належні засоби для гігієнічного зберігання небезпечних та/або неїстівних речовин та відходів (рідких або твердих), а також засоби для їх зберігання та подальшого поводження та/або відповідний договір щодо їх утилізації (знищення);

відсутні належні засоби для підтримання температури, необхідної для зберігання харчових продуктів, та її контролю;

порушуються умови зберігання харчових продуктів, що не дозволяє максимально забезпечити зниження ризику їх забруднення;

відсутні відомості, що на потужність допущено персонал, що не має протипоказань щодо поводження з харчовими продуктами та пройшов у цього оператора ринку навчання з питань гігієни персоналу та гігієнічних вимог до обігу харчових продуктів.

В ході здійснення позапланового заходу (інспектування) відібрано 5 зразків харчових продуктів, 20 змивів з об'єктів навколишнього середовища, 1 працівник бактеріологічно обстежений на наявність ентеропатогенної кишкової мікрофлори. Лабораторні дослідження тривають.

За результатами інспектування прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів суб'єктом господарювання, який проваджує господарську діяльність у ятці за вищевказаною адресою.

У зв'язку зі збільшенням кількості випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію, пов'язану із вживанням в їжу шаурми, з метою недопущення поширення інфекційних хвороб на території міста, створено робочі групи у складі спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, Національної поліції Києва, ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» щодо проведення збору інформації щодо суб'єктів господарювання, які здійснюють провадження господарської діяльності в МАФах з виготовлення та реалізації шаурми в Києві.

Нагадаємо, 2 вересня близько 22.00 до столичної поліції від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою.