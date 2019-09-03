У Києві масове отруєння студентів шаурмою



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Госпіталізовано семеро студентів і з гострою кишковою інфекцією після вживання шаурми

Слідом за масовим отруєнням шаурмою на Одещині у Києві студенти потрапили до лікарні

Поліцейські Києва перевіряють інформацію про отруєння студентів шаурмою.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, 2 вересня, станом на 22:00, від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб.

Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.

Поліцейські почали відпрацьовувати інформацію про отруєння шаурмою. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

Після проведення першочергової перевірки слідчі Солом’янського управління поліції визначаться із правовою кваліфікацією події.

Як повідомлялося, 1 вересня 37 осіб з смт Авангард під Одесою опинилися в Одеській інфекційній лікарні через отруєння шаурмою.