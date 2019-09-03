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    У Києві масове отруєння студентів шаурмою

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    Госпіталізовано семеро студентів і<span lang="UK">з гострою кишковою інфекцією після вживання шаурми</span> - У Києві масове отруєння студентів шаурмою
    Госпіталізовано семеро студентів із гострою кишковою інфекцією після вживання шаурми

    Слідом за масовим отруєнням шаурмою на Одещині у Києві студенти потрапили до лікарні

    Поліцейські Києва перевіряють інформацію про отруєння студентів шаурмою.

    Як повідомляє пресслужба столичної поліції, 2 вересня, станом на 22:00, від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб.

    Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській. 

    Поліцейські почали відпрацьовувати інформацію про отруєння шаурмою. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

    Після проведення першочергової перевірки слідчі Солом’янського управління поліції визначаться із правовою кваліфікацією події.

    Як повідомлялося, 1 вересня 37 осіб з смт Авангард під Одесою опинилися в Одеській інфекційній лікарні через отруєння шаурмою.

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