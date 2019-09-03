Масове отруєння шаурмою в Києві: поліція відкрила провадження (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

М’ясну продукцію та приладдя для приготування шаурми вилучено Фото: Нацполіція

Поліцейські опечатали п’ять кіосків із продажу шаурми на вулиці Борщагівській

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою.

Усі семеро постраждалих перебувають у лікарняних закладах. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Після повідомлення про госпіталізацію студентів правоохоронці відразу розпочали відпрацювання. У результаті на вулиці Борщагівській виявили п’ять МАФів, де продавали шаурму. М’ясну продукцію та приладдя для її приготування вилучено, а торгові точки опечатано.

Вилучені продукти направлені на проведення експертизи для встановлення причини отруєння.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 227 (Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 2 вересня близько 22:00 до столичної поліції від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.

Як повідомлялося, 1 вересня 37 осіб з смт Авангард під Одесою опинилися в Одеській інфекційній лікарні через отруєння шаурмою.