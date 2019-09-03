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    Масове отруєння шаурмою в Києві: поліція відкрила провадження (фото)

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    <span lang="UK">М&rsquo;ясну продукцію та приладдя для приготування шаурми вилучено</span> - Масове отруєння шаурмою в Києві: поліція відкрила провадження (фото)
    М’ясну продукцію та приладдя для приготування шаурми вилучено
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські опечатали п’ять кіосків із продажу шаурми на вулиці Борщагівській

    Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою.

    Усі семеро постраждалих перебувають у лікарняних закладах. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Після повідомлення про госпіталізацію студентів правоохоронці відразу розпочали відпрацювання. У результаті на вулиці Борщагівській виявили п’ять МАФів, де продавали шаурму. М’ясну продукцію та приладдя для її приготування вилучено, а торгові точки опечатано.

    Вилучені продукти направлені на проведення експертизи для встановлення причини отруєння.

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    Масове отруєння шаурмою в Києві: поліція відкрила провадження (фото)
    Масове отруєння шаурмою в Києві: поліція відкрила провадження (фото)
    Масове отруєння шаурмою в Києві: поліція відкрила провадження (фото)

    Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 227 (Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

    Нагадаємо, 2 вересня близько 22:00 до столичної поліції від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській. 

    Як повідомлялося, 1 вересня 37 осіб з смт Авангард під Одесою опинилися в Одеській інфекційній лікарні через отруєння шаурмою.

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