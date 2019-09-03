В Одесі 18 людей досі у лікарні через отруєння шаурмою



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У хворих діагностували гастроентероколіт (ймовірно, сальмонельоз)

Станом на 3 вересня в Одесі залишаються у лікарні 18 людей (з них четверо дітей), які отруїлися шаурмою.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Постраждалі від отруєння розповіли, що вживали шаурму в с. Авангард Овідіопольського району.

«Протягом 1-2 вересня до міської інфекційної лікарні м. Одеса з підозрою на харчове отруєння було госпіталізовано 30 осіб», - нагадали в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області, поліцейські встановлюють обставини отруєння людей.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у хворих діагностували гастроентероколіт (ймовірно, сальмонельоз).

Перевіряючі не могли потрапити відразу на точку з продажу шаурмою. Коли їм це вдалося, на об'єкті знайшли багато порушень санітарного законодавства - зокрема, порушення санітарного режиму. Скільки людей працює на точці - невідомо, медичні книги власник не надав.

До слова, у Києві студенти отруїлися шаурмою.