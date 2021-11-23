Падають стіни. Забудовники розбирають будівлю заводу «Арсенал» (фото, відео)
Ведуться демонтажні роботи на будівлі заводу
Забудовники почали розбирати будівлю легендарного київського заводу «Арсенал», який має 250-річну історію. Про це повідомили активісти у соцмережі.
Ще кілька тижнів тому на будівлі не велися жодні роботи, повідомляє кореспондент «Главкома».
Наразі на об’єкті працює демонтажна техніка.
Повідомляється, що уламки стін падають на дорогу, хоча будівля огороджена парканом.
Як відомо, частина заводу «Арсенал» опинилася у приватній власності відомих київських забудовників Василя Хмельницького, Володимира Зубика, Дмитра Ісаєнка, Андрія Вавриша, Вадима Столара.
У квітні 2020 року в Офісі генерального прокурора відбулася нарада з керівництвом Державного космічного агентства. На ній стало відомо, що заводу «Арсенал» була завдана шкода на суму понад 1 млрд грн внаслідок виведення об'єктів у приватну власність та реалізації майна через податкову заставу.
За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, наразі відкрито кримінальні провадження та активізоване розслідування
У відчуженні майна «Арсеналу» слідство звинувачує службових осіб держпідприємства та колишнє керівництво Державного космічного агентства.
Нагадаємо також, що у жовтні 2021 року інвестори реставрації заводу «Арсенал» – консорціум інвесторів, серед яких власник «А Девелопмент» Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова, – придбали завод «Більшовик» на аукціоні за 1,429 млрд грн.