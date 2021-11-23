Падають стіни. Забудовники розбирають будівлю заводу «Арсенал» (фото, відео)

Ведуться демонтажні роботи на будівлі заводу

Забудовники почали розбирати будівлю легендарного київського заводу «Арсенал», який має 250-річну історію. Про це повідомили активісти у соцмережі.

Ще кілька тижнів тому на будівлі не велися жодні роботи, повідомляє кореспондент «Главкома».

Будівля київського заводу «Арсенал» на початку листопада 2021 р. Фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Наразі на об’єкті працює демонтажна техніка.

Повідомляється, що уламки стін падають на дорогу, хоча будівля огороджена парканом.

Як відомо, частина заводу «Арсенал» опинилася у приватній власності відомих київських забудовників Василя Хмельницького, Володимира Зубика, Дмитра Ісаєнка, Андрія Вавриша, Вадима Столара.

У квітні 2020 року в Офісі генерального прокурора відбулася нарада з керівництвом Державного космічного агентства. На ній стало відомо, що заводу «Арсенал» була завдана шкода на суму понад 1 млрд грн внаслідок виведення об'єктів у приватну власність та реалізації майна через податкову заставу.

За словами генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, наразі відкрито кримінальні провадження та активізоване розслідування

У відчуженні майна «Арсеналу» слідство звинувачує службових осіб держпідприємства та колишнє керівництво Державного космічного агентства.

Нагадаємо також, що у жовтні 2021 року інвестори реставрації заводу «Арсенал» – консорціум інвесторів, серед яких власник «А Девелопмент» Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова, – придбали завод «Більшовик» на аукціоні за 1,429 млрд грн.