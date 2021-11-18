Столичний забудовник підозрюється в ухиленні від сплати податків на 100 млн грн

Слідство встановило, що компанія частково направляє інвестиційні кошти на фінансування будівництва, а інша частина виводиться в тіньовий обіг

Слідчі управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Києві розслідують кримінальне провадження за фактом умисного ухилення групою компаній Stolitsa Group від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це свідчить ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група підприємств Stolitsa Group впровадили та використовують схему фактичного виводу готівкових коштів та штучного зменшення податкових зобов’язань (заниження бази оподаткування) шляхом безпідставного відображення виведення прибутку за податкову юрисдикцію України.

Зокрема, за даними слідства, ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант» у декларації за 2020 рік неправомірно віднесло 760,08 млн грн до дивідендів кіпрських компаній «Сі.Джі.Столиця Груп Лімітед» і «Намбел Холдінгс Лімітед», та не віднесло цю суму до об’єкту оподаткування, що спричинило ненадходження до бюджету 98,81 млн грн з податку на прибуток.

Встановлено, що групою компаній Stolitsa Group здійснюється будівництво таких житлових комплексів у м. Києві: «Варшавський», «Варшавський Плюс», «Варшавський 2» (район Виноградар у Подільському районі м. Києва), ЖК «Галактика» (м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 4). На даний час, продаж нерухомості від забудовника здійснюється в ЖК «Варшавський Плюс», «Варшавський 2».

За даними слідства у цій справі, до групи компаній Stolitsa Group входять: ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант», ТОВ «Столиця Груп», ТОВ «Столиця», ТОВ «ІБК «Столиця», ТОВ «Сітібудсервіс». Генпідрядниками забудов виступають ТОВ «Дипроінбуд» і ТОВ «Стандарт Констракшн».

Фінансування будівництва, яке проводиться вказаними компаніями, здійснюється за рахунок залучення коштів від фізичних осіб через відповідні інвестиційні фонди, які входять до складу вищевказаних компаній, а саме: ТОВ «КУА «Бізнес-Гарант», яке діє в інтересах та за рахунок пайових закритих недиверсифікованих венчурних інвестиційних фондів: «Юкон» і «Алькор» та інших, шляхом укладання попередніх договорів купівлі-продажу об’єктів нерухомого майна, переважно в готівковій формі.

Слідство зазначає, що залучені кошти частково направляються на фінансування будівництва, а інша частина виводиться в тіньовий обіг з метою ухилення від сплати податків шляхом перерахування коштів на підконтрольні підприємства (у тому числі офшорні підприємства) в якості оплати за цінні папери, надання фінансової допомоги тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які причетні до створення злочинної схеми кримінального правопорушення та безпосередньо до вчинення протиправної діяльності із застосуванням вказаних суб’єктів господарської діяльності.

Джерело: Наші гроші