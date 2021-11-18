Київрада хоче викупити ділянку, де ведеться скандальна забудова

Планується створення парку «Микільська Слобідка»

Київська міська рада планує викупити земельну ділянку на вулиці Микільсько-Слобідській, 7-9 для облаштування парку у Дніпровському районі. Площа земельної ділянки складає 1,4892 га. Таке рішення було ухвалено 18 листопада на пленарному засіданні. Рішення підтримали 85 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутата Київської міської ради, першого заступника голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Страннікова, необхідність прийняття цього рішення обумовлена стійким громадським спротивом щодо забудови земельної ділянки.

«Депутатський корпус підтримує ініціативи киян та приймає рішення щодо можливого створення довгоочікуваного парку. У Дніпровському районі має з’явитися нова озеленена територія загального користування для відпочинку та дозвілля громадян. Ми маємо збільшувати кількість сучасних зелених просторів у всіх районах Києва, адже парки та сквери мають бути у пішій доступності для кожного», – розповів Странніков.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, членкиня постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Аліна Михайлова, необхідно створити парк відпочинку для киян та унеможливити незаконну забудову ділянки, адже це територія зелених насаджень загального користування. «Враховуючи великий суспільний резонанс необхідно негайно прийняти рішення щодо врегулювання ситуації. Міська влада сприяє підвищенню рівня благоустрою та озеленення територій у Києва», – наголосила Михайлова.

Депутатка додала, що у разі згоди власника земельної ділянки на переговори щодо умов викупу ділянки для суспільних потреб буде визначено викупну ціну, забезпечено проведення експертної грошової оцінки, а також вчинено інші передбачені чинним законодавством дії.

Нагадаємо, раніше Київська міська рада підтримала рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею 5,3 га для створення парку відпочинку «Микільська Слобідка». Йдеться про територію вздовж Русанівської протоки річки Дніпро від проспекту Броварського до вулиці 2-ої Садової та вулиці Микільсько-Слобідської, 7-9. Це рішення мало забезпечити використання земельних ділянок для облаштування озеленених територій загального користування, а також сприяти зняттю соціальної напруги щодо забудови цієї земельної ділянки та підвищенню рівня благоустрою та озеленення території у Дніпровському районі.

25 жовтня на Микільській Слобідці в Києві поліція відтіснила працівників муніципальної охорони та представників громади, аби створити коридор для проїзду будівельної техніки на майданчик будівництва, проти якого виступає громада. У зв’язку з цим мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівництва поліції Києва щодо дій правоохоронців. Кличко підкреслив, що міська влада вимагає від правоохоронців припинити зухвалі дії забудовника по відношенню до громади столиці, притягнути до відповідальності винних в провокуванні ескалації та в бездіяльності щодо захисту громадян, а також зупинити здійснення будівельних робіт на Микільській Слобідці.

Увечері 25 жовтня на Микільській Слобідці в Києві на місці незаконного будівництва активісти намагалися проломити загорожу.