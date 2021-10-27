Інвестори реставрації заводу «Арсенал» придбали на аукціоні колишній «Більшовик»

АТ «Перший київський машинобудівний завод» (колишній «Більшовик») продали на аукціоні за 1,429 млрд грн

Консорціум інвесторів, серед яких власник «А Девелопмент» Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова, придбав Перший київський машинобудівний завод (колишній «Більшовик») на аукціоні в рамках «Великої приватизації». Про це стало відомо внаслідок торгів, що відбулися у приміщенні Фонду держмайна України.

«Ми з партнерами стали переможцями аукціону із приватизації Першого київського машинобудівного заводу, проведеного Фондом держмайна. Для нас це велика честь та відповідальність. Ми вже довели, що вміємо успішно реалізовувати проєкти редевелопменту та інтегрувати існуючі об'єкти з новою актуальною функцією в сучасне життя міста. Прикладом є реставрація історичних корпусів київського заводу „Арсенал“, – коментують результати аукціону нові власники. – Ми підійдемо до редевелопменту об'єкта комплексно, починаючи з всебічного аналізу та консультації експертів у галузі містобудування, архітектури та інших суміжних галузей. Наше завдання – зробити Київ кращим. Ми впевнені, що редевелопмент ПКМЗ стане гідним продовженням нашої роботи у цьому напрямі».

Перший київський машинобудівний завод було виставлено на приватизацію у липні поточного року. Це перший об'єкт зі списку «Великої приватизації», на який влада покладає великі надії з точки зору залучення інвестицій. Стартова ціна лоту, яку встановила аукціонна комісія із приватизації – 1,38 млн грн. Про бажання брати участь у конкурсі заявило 15 компаній, серед яких провідні девелопери столиці.

Як заявляв голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, цю приватизацію було проведено на високому рівні – «12 з 12». Коментуючи підсумки приватизації українській Forbes, голова ФДМУ заявив, що успішний продаж «Більшовика» не лише поповнить бюджет держави, а й сприятиме створенню нових робочих місць та модернізації виробництва.

«Київ замість занедбаної території отримає проєкти комплексного розвитку, а державний бюджет – погашення боргів у розмірі 500 млн грн і мільярдні надходження від приватизації», – заявив він.

АТ «Перший київський машинобудівний завод» продали на аукціоні за 1,429 млрд грн – ціна зросла на 40 млн грн зі стартових 1,389 млрд грн.

АТ «Перший київський машинобудівний завод» (колишній «Більшовик») розпочав роботу у 1882 році та став єдиним у Києві універсальним машинобудівним комплексом з повним циклом виробництва. У Фонді держмайна заявляли, що на момент приватизації виробництво на заводі було знищено, і об'єкт виживав виключно за рахунок оренди приміщень. За 2020 рік ПКМЗ показав дохід 84,2 млн грн, збиток – 22,4 млн грн. Борги заводу – понад 500 млн грн.

Нагадаємо, 1 вересня Кабінет міністрів ухвалив умови приватизації заводу «Більшовик», що на Шулявці.

Наприкінці лютого Верховний Суд повернув державі будівлі заводу «Більшовик».

На початку березня стало відомо, що Фонд державного майна виставить на аукціон «Перший київський машинобудівний завод». За продаж розраховували тоді отримати мільярд гривень.

Згодом стало відомо, що купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.

На початку жовтня Фонд держмайна повідомляв, що понад 15 потенційних інвесторів виявили зацікавленість у придбанні заводу «Більшовик».

Джерело: fakty.ua