Суд заарештував будівлю «Київпроекту», яку фірма Вавриша хоче перетворити на монстра

Ділянка та приміщення «Київпроекту» заарештовані у рамках кримінального провадження ДБР

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 18 жовтня 2021 року було накладено арешт на ділянку і приміщення ПАТ «Київпроект» на вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у столиці. Про це повідомляють «Наші гроші».

Арешт із забороною проводити будівельні, земляні роботи та здійснювати реконструкцію вказаного нерухомого майна накладено в рамках кримінального провадження №12021105100003650 від 13.10.2021, розслідування якого здійснює перший слідчий відділ територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві.

Керівник ПАТ «Київпроект», адвокат Павло Гуцало подав клопотання про скасування арешту. Але слідчий суддя залишив клопотання без задоволення.

Інших даних про оскарження арешту в держреєстрі немає.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року Держархбудінспекція України видала «Київпроекту» дозвіл на будівельні роботи на об’єкт «Реконструкція майнового комплексу – будівлі «Київпроект» під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22 у Шевченківському районі м. Києва».

Ділянка забудови площею 0,77 га по вул. Б. Хмельницького, 16-22 відповідно до Генплану є територією громадських будівель та споруд і частково – середньо- та малоповерхової забудови. Крім того, ділянка розташована в Центральній планувальній зоні, де діє обмеження по висоті не вище 27 метрів (9 поверхів).

З огляду на це у чинному дозволі вказана поверховість нової будівлі – 8 поверхів, але по факту буде 24 поверхи.

На сьогодні триває продаж квартир у цьому комплексі, який має назву «KYЇVPROEKT City Space». Це проєкт від Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка та Saga Development скандального ексчиновника КМДА Андрія Вавриша.

Як відомо, будівля «Київпроекту» є знаковою для столиці. Тут спроєктували всі післявоєнні генеральні плани міста, створили знакові будівлі столиці: Український Дім, Палац спорту, готелі «Україна», «Салют», будівлю УкрІНТЕІ («Тарілка»). Тут також виросла плеяда талановитих архітекторів, які поклали початок київському модернізму.

У будівлі «Київпроекту» створили знакові будівлі столиці Фото з відкритих джерел

Вавриш – колишній заступник директора Департаменту містобудування КМДА, відомий також як друг і партнер екскерівника Офісу президента Андрія Богдана.