У Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил: перші деталі

У поліції розповіли перші деталі

Станом на 9 ранку відомо про п'ятьох постраждалих через падіння літального апарату на дитячий садок. Також є загиблі, повідомила представниця поліції Ірина Прянішнікова у коментарі для ТСН.

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На місці працює поліція. Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі. За нашими даними є потерпілі. Попередньо є інформація, що там можливо відбулось падіння гелікоптера. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Є потерпілі та загиблі.

Уранці 18 січня в Броварах Київської області пролунав вибух. На об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Наразі триває рятувальна операція.