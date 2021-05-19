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    Падіння стінки, провалля на дорозі: «Київавтодор» розповів про наслідки зливи (фото)

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    На Глибочицькому проїзді сталось обсипання ґрунту й падіння підпірної стінки - Падіння стінки, провалля на дорозі: «Київавтодор» розповів про наслідки зливи (фото)
    На Глибочицькому проїзді сталось обсипання ґрунту й падіння підпірної стінки
    Фото: Київавтодор

    На дорогах значних підтоплень не зафіксовано

    У вівторок, 18 травня, під час потужної зливи на балансовій мережі комунальної корпорації «Київавтодор» підтоплень не зафіксовано. У деяких місцях були незначні короткочасні застої води, які оперативно ліквідували. Про це інформує комунальна корпорація.

    На вул. Іллінській, 8 сталось вимивання основи дороги після перекладки каналізації. Замовник робіт – ПрАТ АК «Київводоканал», яке має відновити покриття.

    У яму на вулиці Іллінській провалився автомобіль. Фото: dtp.kiev.ua
    У яму на вулиці Іллінській провалився автомобіль. Фото: dtp.kiev.ua

    На Глибочицькому проїзді сталось обсипання ґрунту й падіння підпірної стінки. Працівники Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району огородили місце й забезпечили вільний прохід тротуаром. Підпірна стінка не перебуває на балансі КП ШЕУ Шевченківського району. Тож, відновлювати її має балансоутримувач.

    Як запевнили у «Київавтодорі», дорожня служба столиці готова до негоди. У місцях можливих підтоплень чергує техніка. Також заздалегідь очищають зливостоки.

    У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Як повідомлялося, в «Київавтодорі» перед дощовим тижнем дали завдання гідрослужбам працювати у посиленому режимі. Зокрема, комунальники очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

    Теги: Київ дороги Київавтодор негода дощ
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    Падіння стінки, провалля на дорозі: «Київавтодор» розповів про наслідки зливи (фото)