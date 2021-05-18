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    Автівки плавали у воді, сипав град. Рівне накрила негода (відео)

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    Рівненська область опинилась&nbsp;у зоні, де випали значні опади та великий град - Автівки плавали у воді, сипав град. Рівне накрила негода (відео)
    Рівненська область опинилась у зоні, де випали значні опади та великий град

    На відео видно, що автомобілі їдуть по колеса у воді

    У Рівному 18 травня вирувала негода – місто накрила сильна злива, а місцями навіть випав град. Зокрема, вулицю Дворецьку підтопило внаслідок інтенсивних опадів.

    Ролик опублікували в спільноті rivne_1283. На відео видно, що автомобілі їдуть по колеса у воді.

    «Велику воду» спостерігали на перехресті вулиці Макарова-Дубенська. Там через глибокі калюжі було ускладнено рух для легковиків.

    Також на Городищі Оствиця випав град. Про це повідомив Юрій Ойцюсь. «Весна... Ну хоч не сніг», – написав автор посту.

    У центрі міста через негоду утворились великі затори.

    Зазначимо, на 18 травня синоптики прогнозували грози, град і зливи чи не по всій території України. Рівненщина серед них.

    Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів. 18 травня у столиці пройшла потужна злива.

    Практично весь тиждень Україну будуть заливати дощі, які припиняться тільки у п'ятницю. Температура впаде на кілька градусів і складе +18°...+20°. На Львівщині у четвер буде найхолодніше – до +14°

    Теги: негода Instagram весна
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    Автівки плавали у воді, сипав град. Рівне накрила негода (відео)