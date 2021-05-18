Наслідки негоди в Києві: на Подолі автівка пішла під асфальт (фото)

Потоки води підмили асфальт і автомобіль провалився в яму

На вулиці Іллінській, 8 на столичному Подолі після дощу сталася надзвичайна ситуація. Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua.

Сильні потоки води підмили асфальт і автомобіль Mercedes провалився в яму посеред дороги.

Для надання допомоги на місце виїхали рятувальники Київської аварійно-рятувальної служби.

«Сподіваємося, пекло не проковтне повністю німецький автомобіль», - жартують у соцмережі.

Як повідомлялося, негода вже наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту ускладнено.

Через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори. Про це свідчать дані карти Google Maps. Найбільше ускладнено рух у центрі Києва, на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вул. Набережно-Рибальській, проспекті Перемоги, проспекті Бандери та ін.

По обіді в Києві на тлі значного погіршення погодних умов підскочили ціни на послуги таксі.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів.

Тож у «Київавтодорі» перед дощовим тижнем дали завдання гідрослужбам працювати у посиленому режимі. Зокрема, комунальники очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.