Столицю накрила потужна злива: падають дерева, на дорогах затори (карта)

Рух громадського транспорту затримується через велику кількість води на дорогах і падіння дерев

Сьогодні, 18 травня, близько 15 години у Києві розпочалася потужна злива.

Негода вже наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту ускладнено. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

За повідомленням пресслужби «Київпастранус», затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 по вул. Січових Стрільців,7 в напрямку станції метро «Майдан Незалежності» з причини падіння дерева. На місце направлено відповідальну службу міста.

Також затримувався рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вулиці Кирилівська в напрямку площі Шевченка через велике скупчення води.

Крім того, через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори. Про це свідчать дані карти Google Maps. Найбільше ускладнено рух у центрі Києва, на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вул. Набережно-Рибальській, проспекті Перемоги, проспекті Бандери та ін.

Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів.

Тож у «Київавтодорі» перед дощовим тижнем дали завдання гідрослужбам працювати у посиленому режимі. Зокрема, комунальники очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.