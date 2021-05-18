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    Столицю накрила потужна злива: падають дерева, на дорогах затори (карта)

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    На&nbsp;вулиці Січових Стрільців впало дерево - Столицю накрила потужна злива: падають дерева, на дорогах затори (карта)
    На вулиці Січових Стрільців впало дерево
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Рух громадського транспорту затримується через велику кількість води на дорогах і падіння дерев

    Сьогодні, 18 травня, близько 15 години у Києві розпочалася потужна злива.

    Негода вже наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту ускладнено. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    За повідомленням пресслужби «Київпастранус», затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 по вул. Січових Стрільців,7 в напрямку станції метро «Майдан Незалежності» з причини падіння дерева. На місце направлено відповідальну службу міста.

    Також затримувався рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вулиці Кирилівська в напрямку площі Шевченка через велике скупчення води.

    Крім того, через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори. Про це свідчать дані карти Google Maps. Найбільше ускладнено рух у центрі Києва, на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вул. Набережно-Рибальській, проспекті Перемоги, проспекті Бандери та ін.

    Раніше повідомлялося, що найближчими днями у Києві може випасти відразу 60% місячних опадів.

    Тож у «Київавтодорі» перед дощовим тижнем дали завдання гідрослужбам працювати у посиленому режимі. Зокрема, комунальники очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

    Теги: прогноз погоди Київ громадський транспорт негода дощ
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    Столицю накрила потужна злива: падають дерева, на дорогах затори (карта)