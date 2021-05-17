Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)

За прогнозами синоптиків, за тиждень у Києві випаде 60% місячної норми опадів

Столичні дорожники посилено працюють для підготовки зливоприймачів до дощів

Тиждень із 17 до 24 травня, за прогнозами синоптиків, буде дощовим. Можлива кількість опадів – близько 37-40 мм (складає 60% місячної норми). Також синоптики попереджають і про залпові грозові дощі.

Перед дощовим тижнем бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Зокрема, очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює і нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції мулососу і гідромонітору.

Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехінку – механізми для очищення колодязів і причепи.

Нині задіяно 32 одиниці спецтехніки.

Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.

Загалом «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

У Києві на сьогодні прогнозують грози ( I рівень небезпеки, жовтий). Температура вночі 8-14°, вдень 15-23°. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.

Як відомо, штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області.

Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.