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    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)

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    За прогнозами синоптиків, за тиждень у Києві випаде 60% місячної норми опадів - Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    За прогнозами синоптиків, за тиждень у Києві випаде 60% місячної норми опадів
    Фото з відкритих джерел

    Столичні дорожники посилено працюють для підготовки зливоприймачів до дощів

    Тиждень із 17 до 24 травня, за прогнозами синоптиків, буде дощовим. Можлива кількість опадів – близько 37-40 мм (складає 60% місячної норми). Також синоптики попереджають і про залпові грозові дощі.

    Перед дощовим тижнем бригади гідрослужб почали працювати у посиленому режимі, повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Зокрема, очищають оглядові колодязі, чистять решітки зливостоків, ремонтують зливоприймачі.

    Колектори дощової каналізації очищають гідромоніторами. Працює і нова каналопромивочна машина. Вона поєднує функції мулососу і гідромонітору.

    Для розчистки оглядових колодязів використовують іншу спецтехінку – механізми для очищення колодязів і причепи.

    Нині задіяно 32 одиниці спецтехніки.

    Під час інтенсивних дощів на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка.

    Загалом «Київавтодор» має 73 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

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    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    Київ готується до потужних дощів: столиці загрожує потоп (фото)
    Фото: Київавтодор

    У Києві на сьогодні прогнозують грози ( I рівень небезпеки, жовтий). Температура вночі 8-14°, вдень 15-23°. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза.

    Як відомо, штормове попередження оголошено на понеділок у Києві та Київській області.

    Нагадаємо, українські синоптики дали прогноз погоди на початок цього тижня. З понеділка Україну накриють дощі з грозами. Лише ближче до вихідних суха погода повернеться у східні області. Також синоптики очікують на температурні «гойдалки» з відносним – як для останнього місяця весни – похолоданням у певні дні.

    Теги: прогноз погоди Київ Київавтодор потоп дощ
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