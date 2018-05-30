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    Паркан біля посольства РФ у Києві обклеїли портретами Бабченка (відео)

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    Аркадій Бабченко був застрелений увечері 29 травня 2018 року - Паркан біля посольства РФ у Києві обклеїли портретами Бабченка (відео)
    Аркадій Бабченко був застрелений увечері 29 травня 2018 року

    Під посольством РФ проходить пікет

    Сьогодні, 30 травня, під будівлею посольства Росії в Україні відбувається після вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, що сталося напередодні ввечері в Києві.

    Учасники акції обклеїли паркан біля посольства портретами загиблого і поклали поруч квіти.

    Серед учасників пікету є журналісти, повідомляє Радіо Свобода.

    Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

    У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала у квартирі.

    За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді будинку. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

    Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону.

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