Паркан біля посольства РФ у Києві обклеїли портретами Бабченка (відео)

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Аркадій Бабченко був застрелений увечері 29 травня 2018 року

Під посольством РФ проходить пікет

Сьогодні, 30 травня, під будівлею посольства Росії в Україні відбувається після вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, що сталося напередодні ввечері в Києві.

Учасники акції обклеїли паркан біля посольства портретами загиблого і поклали поруч квіти.

Серед учасників пікету є журналісти, повідомляє Радіо Свобода.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала у квартирі.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді будинку. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону.

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