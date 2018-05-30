Паркан біля посольства РФ у Києві обклеїли портретами Бабченка (відео)
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Під посольством РФ проходить пікет
Сьогодні, 30 травня, під будівлею посольства Росії в Україні відбувається після вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка, що сталося напередодні ввечері в Києві.
Учасники акції обклеїли паркан біля посольства портретами загиблого і поклали поруч квіти.
Серед учасників пікету є журналісти, повідомляє Радіо Свобода.
Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.
У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала у квартирі.
За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді будинку. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.
Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону.
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