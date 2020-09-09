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    Богдан визнав, що у «Слузі народу» багато дурнів

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    Ексглава ОП вважає, що у монобільшості багато дурнів - Богдан визнав, що у «Слузі народу» багато дурнів
    Ексглава ОП вважає, що у монобільшості багато дурнів

    Екскерівник ОП зазначив, що перевірити всіх нардепів не вдалося

    Ексглава Офісу президента Андрій Богдан визнав, що перевірити усіх людей, які пройшли по списку «Слуги народу» чи по мажоритарні, не було часу та можливості. Про це він сказав в інтерв’ю Дмитру Гордону.

    Богдан зауважив, що у кінці кінців зібрався «такий собі зріз суспільства».

    На уточнювальне запитання ведучого, чи багато дурнів у фракції, Богдан визнав: «Багато».

    Нагадаємо, Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року. Джерела в ОП розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

    Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

    Андрій Богдан відомий різкими словами при спілкуванні з нардепами з фракції «Слуга народу». Зокрема, це підтверджує його переписка з приводу голосування, оприлюднена журналістами.

    В середині серпня спалили автівку Богдана.

     

    Верховна Рада партія Слуга народу Андрій Богдан Офіс президента
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