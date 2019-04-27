Патріарх Філарет очолить низку пасхальних богослужінь у столичних храмах
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Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Володимирському соборі
Філарет освячуватиме пасхальні приношення у Володимирському соборі
З нагоди свята Пасхи – Світлого Христового Воскресіння – Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолить низку богослужінь.
Про це повідомляється на сторінці Філарета у Facebook.
27 квітня
Володимирський кафедральний собор (бульвар Шевченка, 20)
- 23:00 – Пасхальна полуношниця;
- 23:40–00:00 – Хресний хід навколо кафедрального собору.
28 квітня
- 00:00 – Пасхальна рання, після якої – Божественна літургія.
- (Друга літургія – о 7:00, третя літургія – о 10:00)
- 17:00 – Пасхальна вечірня.
Освячення пасхальних приношень у Володимирському соборі відбуватиметься:
- 27 квітня, в суботу – з 14:00 до 22:00
- 28 квітня, в неділю – з 2:00 до вечора.
29 квітня
Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир (вулиця Лаврська, 14)
- 09:00 – Божественна літургія та Пасхальний хресний хід.
- 17:00 – Пасхальна вечірня і привітання Святійшому Патріарху Філарету від архієреїв, духовенства, духовних шкіл, монастирів та мирян.
3 травня
Храм на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело», (вулиця Симиренка, 12)
- 10:00 - Божественна літургія та хресний хід.
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