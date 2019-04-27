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    Патріарх Філарет очолить низку пасхальних богослужінь у столичних храмах

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    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет&nbsp;у Володимирському соборі - Патріарх Філарет очолить низку пасхальних богослужінь у столичних храмах
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у Володимирському соборі

    Філарет освячуватиме пасхальні приношення у Володимирському соборі

    З нагоди свята Пасхи – Світлого Христового Воскресіння – Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет очолить низку богослужінь.

    Про це повідомляється на сторінці Філарета у Facebook.

    27 квітня

    Володимирський кафедральний собор (бульвар Шевченка, 20)                                       

    • 23:00 – Пасхальна полуношниця;
    • 23:40–00:00 – Хресний хід навколо кафедрального собору.

    28 квітня

    • 00:00 – Пасхальна рання, після якої – Божественна літургія.
    • (Друга літургія – о 7:00, третя літургія – о 10:00)
    • 17:00 – Пасхальна вечірня.

    Освячення пасхальних приношень у Володимирському соборі відбуватиметься:

    • 27 квітня, в суботу – з 14:00 до 22:00
    • 28 квітня, в неділю – з 2:00 до вечора.

    29 квітня

    Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир (вулиця Лаврська, 14)

    • 09:00 – Божественна літургія та Пасхальний хресний хід.
    • 17:00 – Пасхальна вечірня і привітання Святійшому Патріарху Філарету від архієреїв, духовенства, духовних шкіл, монастирів та мирян. 

    3 травня

    Храм на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело», (вулиця Симиренка, 12)

    • 10:00 - Божественна літургія та хресний хід.

    Нагадаємо, українські церкви перед Великоднем обстежать вибухотехніки.

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