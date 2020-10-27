Пенсіонерці з Броварів «світить» тюрма за підкуп виборців



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Поліцейські затримали жінку

Жінка пропонувала мешканцям Броварів 200 гривень за голос

25 жовтня під час проведення місцевих виборів до Броварського відділу поліції надійшло повідомлення від одного із виборців про те, що місцева жителька похилого віку поблизу однієї із дільниць у місті Бровари пропонувала перехожим грошову винагороду за їх голоси за одного із кандидатів зазначених у бюлетенях.

За свій голос мешканцям міста обіцяли грошову винагороду – 200 гривень. Для отримання грошей, виборці повинні були пред’явити фото бюлетеня. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 Кримінального кодексу України. Зловмисницю поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В результаті проведення досудового розслідування, слідчі перекваліфікували дії зловмисниці на ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму ) Кримінального кодексу України. За даною кваліфікацією жінці і повідомлено про підозру.

Як повідомлялося, за підсумками дня голосування працівники поліції Київської області відкрили 24 кримінальні провадження.