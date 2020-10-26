Спостерігачі ОБСЄ похвалили українські місцеві вибори



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За висновками міжнародних експертів, в цілому вибори в Україні пройшли спокійно і прозоро

Міжнародні спостерігачі дають перші оцінки виборам в Україні

Місцеві вибори в Україні, які відбулися 25 жовтня, загалом пройшли прозоро та спокійно, з дотриманням усіх необхідних процедур.

Про це повідомила голова місії зі спостереження за виборами БДІПЛ Інгібйорг Сольрун Гісладоттір 26 жовтня під час онлайн пресконференції міжнародних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ).

«На обмеженій кількості виборчих дільниць, яку відвідували представники Бюро демократичних інститутів і прав людини, під час проведення виборів, ми спостерігали, що виборчий процес проходив загалом спокійно , в гарно організований та прозорий спосіб, все процедури було дотримано. Про те це є загальні висновки нашої попередньої роботи», - сказала вона.

Гісладоттір звернула увагу, що кандидати під час виборчої кампанії могли вільно провадити свою передвиборчу агітацію, але були зафіксовані окремі випадки зловживання своїми повноваженнями, а також поширені звинувачення у можливому підкупі голосів.

«Маємо зазначити, що приватні медіа також не змогли неупереджено та збалансовано висвітлювати події виборчого процесу та всю діяльність передвиборчої кампанії кандидатів і вони так само не змогли забезпечити неупереджений поінформований вибір для українського виборця», - додала вона.

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