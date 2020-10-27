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    Політика

    Заступник глави МВС розповів про порушення на місцевих виборах

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    25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори - Заступник глави МВС розповів про порушення на місцевих виборах
    25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори
    Фото: Главком

    Тільки на одній дільниці був п’яний глава комісії

    На місцевих виборах в Україні найбільш типовими були порушення пов’язані з фінансуванням агітаційної кампанії.

    Про це в ефірі «Свободи слова» на каналі ICTV заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    Він також зазначив, що поліція фіксувала хуліганство, фотографування та знищення бюлетенів.

    «Найбільш типове порушення на виборах – це небажання кандидатів у депутати використовувати для друку виборчих агітаційних матеріалів саме кошти з виборчого фонду», – сказав представник МВС.

    Геращенко також зазначив, що тільки на одній дільниці був п’яний глава комісії.

    «Я думаю, що це показник того, що з кожним роком вибори проходять все більш цивілізовано. Але можу сказати, що були певні проблеми з матеріально-технічною базою, коли окремі виборчі дільниці не спромоглися зробити кабінки для голосування», – заявив він.

    Геращенко додав, що має мрію, аби через 10 років на виборчих дільницях зовсім не було поліцейських.

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