Заступник глави МВС розповів про порушення на місцевих виборах



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25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори Фото: Главком

Тільки на одній дільниці був п’яний глава комісії

На місцевих виборах в Україні найбільш типовими були порушення пов’язані з фінансуванням агітаційної кампанії.

Про це в ефірі «Свободи слова» на каналі ICTV заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він також зазначив, що поліція фіксувала хуліганство, фотографування та знищення бюлетенів.

«Найбільш типове порушення на виборах – це небажання кандидатів у депутати використовувати для друку виборчих агітаційних матеріалів саме кошти з виборчого фонду», – сказав представник МВС.

Геращенко також зазначив, що тільки на одній дільниці був п’яний глава комісії.

«Я думаю, що це показник того, що з кожним роком вибори проходять все більш цивілізовано. Але можу сказати, що були певні проблеми з матеріально-технічною базою, коли окремі виборчі дільниці не спромоглися зробити кабінки для голосування», – заявив він.

Геращенко додав, що має мрію, аби через 10 років на виборчих дільницях зовсім не було поліцейських.