Упродовж дня виборів поліція Київщини відкрила 24 провадження



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Дані Головного управління Нацполіції в Київській області за підсумками дня виборів

Поліцейські столичної області упродовж доби склали 42 протоколи про адмінпорушення

Упродовж дня голосування та після закриття виборчих дільниць до поліції Київської області надійшло 608 заяв і повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства від громадян, спостерігачів та представників мас-медіа. Правоохоронці перевірили всі відомості та факти та надали правову кваліфікацію.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За матеріалами перевірки працівники поліції Київської області відкрили 24 кримінальні провадження. Серед них:

6 проваджень щодо організації підкупу виборців,

11 кримінальних проваджень за фактом надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців,

5 фактів щодо незаконного використання виборчого бюлетеня,

хуліганство.

Поліцейські Київщини провели масштабну роботу та попередили масову фальсифікацію результатів виборів. У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано 10 осіб. З них чотирьом повідомлено про підозру, а саме: трьом порушникам за підкуп голосів виборців та ще одному чоловікові, який вчинив хуліганські дії в Ірпені відносно кандидата у місцеві депутати.

Так, у Києво-Святошинському районі правоохоронці викрили і затримали чотирьох організаторів так званої «каруселі», які привезли з Луганщини людей для масового голосування за визначеного кандидата в селі Гатне. Аналогічний злочин виявлено та задокументовано у селі Петропавлівська Борщагівка.

Також, працівники Слідчого управління поліції Київщини попередили фальсифікацію виборів у місті Ірпінь, де в одному з вишів за вказівкою командира, курсанти повинні були прийти до виборчої дільниці та віддати свої голоси за конкретного кандидата у депутати від певної політичної партії.

«Скупку» голосів попередили працівники Броварського та Васильківського відділів поліції. Наразі тривають досудові розслідування кримінальних проваджень відкритих за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму ) Кримінального кодексу України.

Щодо адміністративних правопорушень. Поліцейські столичної області упродовж доби склали 42 протоколи, щодо порушення виборчого права. Всі вони будуть направлені до суду для прийняття рішень.

Серед них:

З факти підкупу виборців та агітація в день виборів,

14 порушень, де виборці фотографували бюлетень,

9 осіб притягнули до відповідальності за винесення виборчих бюлетенів з дільниць,

7 фактів - пошкодження бюлетеня.

Поліцейські й надалі продовжують нести службу у посиленому режимі,а також оперативно реагувати на всі заяви та інформацію, що надходять від громадян, та забезпечувати правопорядок і збереження виборчої документації.

Нагадаємо, станом на 20:00 25 жовтня поліція Київщини відкрила 10 кримінальних проваджень за фактами порушень на виборах.