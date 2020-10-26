Спостерігачу на виборах у Києві оголошено підозру у підкупі виборців



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Спостерігач пропонував громадянам винагороду у сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру в організації підкупу виборців офіційному спостерігачу від одного з кандидатів на посаду київського міського голови. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Злочин викрито у ході голосування на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня.

Підозрюваний, будучи представником однієї з політичних сил та офіційним спостерігачем на виборах від кандидата на посаду київського міського голови, пропонував громадянам винагороду у сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить.

Чоловіка затримали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. При собі він мав списки з персональними даними громадян.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції в Києві.

Нагадаємо, 26 жовтня столична поліція повідомила про затримання спостерігача, що здійснював підкуп виборців.