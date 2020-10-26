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    Спостерігачу на виборах у Києві оголошено підозру у підкупі виборців

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    Спостерігач&nbsp;пропонував громадянам винагороду у сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів - Спостерігачу на виборах у Києві оголошено підозру у підкупі виборців
    Спостерігач пропонував громадянам винагороду у сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів

    Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі

    Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру в організації підкупу виборців офіційному спостерігачу від одного з кандидатів на посаду київського міського голови. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Злочин викрито у ході голосування на місцевих виборах, що відбулися 25 жовтня.

    Підозрюваний, будучи представником однієї з політичних сил та офіційним спостерігачем на виборах від кандидата на посаду київського міського голови, пропонував громадянам винагороду у сумі 500 гривень за голосування за конкретних кандидатів від політичної сили, до якої він належить.

    Чоловіка затримали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. При собі він мав списки з персональними даними громадян.

    Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

    Досудове розслідування здійснюється Деснянським управлінням поліції в Києві.

    Нагадаємо, 26 жовтня столична поліція повідомила про затримання спостерігача, що здійснював підкуп виборців. 

    Національна поліція України Київ кримінал вибори злочин
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