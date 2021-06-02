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    У Києві хлопець на самокаті наштрикнувся на металевий паркан (відео)

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    Чоловік катався на електросамокаті і впав - У Києві хлопець на самокаті наштрикнувся на металевий паркан (відео)
    Чоловік катався на електросамокаті і впав
    Фото ілюстративне

    Першу допомогу молодику надали патрульні

    Нещодавно на вулиці Великій Васильківській у центрі Києва стався нещасний випадок: чоловік, який катався на електросамокаті, під час падіння наштрикнувся на металевий паркан. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Очевидці події покликали на допомогу патрульних, що перебували неподалік. Інспектори не розгубилися, викликали на місце медиків, а до їх приїзду взялися допомагати потерпілому самостійно: для контролю кровотечі наклали на поранену ділянку бандаж.

    Незабаром на місце прибула карета швидкої медичної допомоги, чоловіка шпиталізували до лікувального закладу.

    До слова, у Києві набирає популярності сервіс оренди електросамокатів. Наразі у столиці вже чотири оператори – BikeNow, Bolt, Kiwi і Skroll – надають оренду скутерів.

    У київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколіс та самокатів.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ чоловік
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    У Києві хлопець на самокаті наштрикнувся на металевий паркан (відео)