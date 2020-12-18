Перед судом постане збоченець, який на АЗС у Борисполі викрав дитину

29-річному збоченцю загрожує довічне ув'язнення

Бориспільська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 29-річного чоловіка за фактами викрадення малолітньої дитини, сексуального насильства та незакінченого замаху на зґвалтування 4-річної дитини.

За даними слідства, у серпні цього року 29-річний мешканець Борисполя, перебуваючи в приміщенні АЗС, викрав дитину у той час, коли її мати відволіклась на касі для розрахування за пальне та продукти харчування. Обвинувачений, з метою подальшого вчинення відносно малолітньої потерпілої сексуального насильства та зґвалтування, виніс на руках дівчинку з торговельної зали та, посадивши до свого автомобіля, поїхав з нею у невідомому напрямку.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, злочин стався 28 серпня 2020 року на автозаправній станції у місті Бориспіль.