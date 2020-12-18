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    Перед судом постане збоченець, який на АЗС у Борисполі викрав дитину

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    29-річний мешканець Борисполя постане перед судом - Перед судом постане збоченець, який на АЗС у Борисполі викрав дитину
    29-річний мешканець Борисполя постане перед судом
    Фото: Нацполіція

    29-річному збоченцю загрожує довічне ув'язнення

    Бориспільська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 29-річного чоловіка за фактами викрадення малолітньої дитини, сексуального насильства та незакінченого замаху на зґвалтування 4-річної дитини.

    За даними слідства, у серпні цього року 29-річний мешканець Борисполя, перебуваючи в приміщенні АЗС, викрав дитину у той час, коли її мати відволіклась на касі для розрахування за пальне та продукти харчування. Обвинувачений, з метою подальшого вчинення відносно малолітньої потерпілої сексуального насильства та зґвалтування, виніс на руках дівчинку з торговельної зали та, посадивши до свого автомобіля, поїхав з нею у невідомому напрямку.

    Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

    Зловмисник перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

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    Перед судом постане збоченець, який на АЗС у Борисполі викрав дитину
    Перед судом постане збоченець, який на АЗС у Борисполі викрав дитину
    Перед судом постане збоченець, який на АЗС у Борисполі викрав дитину
    Перед судом постане збоченець, який на АЗС у Борисполі викрав дитину

    Нагадаємо, злочин стався 28 серпня 2020 року на автозаправній станції у місті Бориспіль

    Теги: прокуратура суд кримінал діти Київщина зґвалтування педофіл
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