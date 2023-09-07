Перед судом постане житель Київщини, який кинув гранату в друзів

Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще троє – отримали поранення

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київщини за фактом умисного вбивства знайомого, вчиненому у спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Згідно з матеріалами досудового розслідування, 29 травня обвинувачений за місцем свого проживання проводив дозвілля в компанії друзів. Згодом він дістав з кишені гранату, привів її у дію та кинув за 10 метрів від місця знаходження знайомих.

Внаслідок детонації вибухового пристрою одна людина загинула, троє – травмовані. Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою.

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Нагадаємо, у серпні на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у Пенсійному фонді та підірвав гранату.

Вчора на АЗС у центрі Кропивницького нетверезий чоловік погрожував людям підірвати гранату.

На Київщині житель Вишгорода підірвав дві гранати у гаражі.