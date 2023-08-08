На Київщині житель Вишгорода підірвав дві гранати у гаражі (відео)

Чоловік з гранатою зайшов із погрозами в гараж, де знаходилось семеро громадян

Внаслідок вибуху запалав бокс та згоріло авто у гаражі

На Київщині у Вишгороді місцевий житель напідпитку зумисне підірвав дві гранати. Сталося це в одному із приміщень гаражного кооперативу, де знаходилося ще семеро людей. Про це повідомив у Facebook очільник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

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«Хильнув оковитої, взяв Ф-1, висмикнув чеку і зайшов із погрозами в гараж, де знаходилось семеро громадян. Добре, що серед цивільних був патрульний поліцейський, який миттєво зреагував, виштовхнув чоловіка геть і врятував людей від уламків», – каже Нєбитов.

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За словами поліцейського, на місці вже перебувала слідчо-оперативна група і кримінальна поліція Київщини, коли чоловік витягнув ще одну гранату, якою спочатку погрожував, а потім підірвав. Оперативники карного розшуку затримали його, а під час обшуку серед речей виявили пістолет.

Зазначається, що внаслідок вибуху запалав бокс та згоріло авто, але всі люди лишились живими. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення.

Очільник поліції Київщини також нагадав, що згідно ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України громадяни, які добровільно здали органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої звільняються від кримінальної відповідальності.

За інформацією поліції Київщини цього року із незаконного обігу вилучено:

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64 автомати;

20 гранатометів;

вісім зенітно керованих ракет до ЗРК 9К330 «Тор»;

436 гранат;

66 мін;

145 кг вибухівки;

44000 різних набоїв.

Як повідомляє поліція, переважна частина вилученого, після процесуальних дій передається до підрозділів сил оборони і безпеки для захисту нашої країни.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» скасував тендер на прибирання за 52 млн грн після того, як довкола нього виник значний розголос у соціальних мережах та медіа.

До слова, у Києві вартість оренди квартир зросла на 10% за останній місяць.