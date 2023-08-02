У Росії військовий втік від слідчих та погрожував підірвати гранату

Російський військовий шантажував поліціянтів та вимагав закрити кримінальну справу, у якій він фігурує

Російський військовий, підозрюваний у залишенні військової частини, втік від слідчих в Уфі, коли його везли на судово-психіатричну експертизу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За попередніми даними, військовий втік у районі автозаправки на Нагаївському шосе. Він погрожував підірвати гранату, вимагаючи закрити порушену проти нього кримінальну справу про залишення військової частини. Telegram-канал Baza стверджує, що від слідчих втік 39-річний Ільдар Б., який служив у російській армії як доброволець.

Зазначимо, що поліція вела переговори із чоловіком, проте він продовжував погрожувати підірвати гранату. Він здався лише після переговорів із головою Башкирії Радієм Хабіровим.

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Нагадаємо, що в російському Улан-Уде невідомі підпалили військкомат. Зокрема, це не перший подібний випадок підпалу військкоматів у РФ: за минулу добу в Росії атакували вже 11 військкоматів.

До слова, у березні в Росії мобілізований прийшов у військкомат з гранатою і погрожував підірвати її. Після погроз чоловік покинув будинок і спробував втекти, проте його усе рівно затримали поряд із військкоматом.